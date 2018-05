VW ruft 410.000 Autos zurück

Volkswagen hat den weltweiten Rückruf von 410.000 Autos wegen fehlerhafter Gurtschlosshalterungen angekündigt. Bei den betroffenen Fahrzeugen könne es in seltenen Fällen dazu kommen, dass bei einer voll besetzten Rückbank „das Schloss des äußeren linken Sitzes unbeabsichtigt aufspringt“, erklärte der deutsche Konzern gestern in einer Pressemitteilung. Darin rät der Autobauer seinen Kunden, bis zur Behebung des Fehlers den Mittelsitz auf der Rückbank nicht zu benutzen.

Bei den betroffenen Modellen handle es sich um 219.700 VW Polos aus dem aktuellen Modelljahr sowie um 191.000 Seat Ibiza und Arona, sagte ein VW-Sprecher. Die Kunden würden in den kommenden Wochen per Post verständigt. Aufmerksam geworden sei Volkswagen auf das Problem durch einen Test in einem finnischen Automagazin, erklärte der Sprecher. Dem Unternehmen sei „kein Unfall bekannt“, in dem das Schloss aufgesprungen sei.