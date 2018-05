In Ägypten gestrandet: Österreicher-Kritik an Botschaft

150 österreichische Urlauber, die gestern aus Hurghada in Ägypten nach Linz kommen sollten, sind in der Nacht am Flughafen Linz Hörsching gelandet - rschöpft und verärgert, weil sie sich von Botschaft und Reiseveranstalter alleingelassen gefühlt haben.

Mehr dazu in ooe.ORF.at