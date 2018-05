Tennis: Thiem zwingt Nadal in die Knie

Dominic Thiem hat die rund einjährige Siegesserie von Rafael Nadal auf Sand beendet. Der Niederösterreicher bezwang den Spanier gestern im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Madrid klar in zwei Sätzen und revanchierte sich damit für die Finalniederlage im vergangenen Jahr. Thiem spielte den Weltranglistenersten, der hoch favorisiert worden war, über weite Strecken regelrecht an die Wand.

