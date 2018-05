Erdbebenforschung in Obir-Tropfsteinhöhlen

Höhlen eignen sich besonders für die Erdbebenforschung, weil Spuren der Vergangenheit hier nicht verwischen. Seit 2014 forscht ein Team des Wiener Naturhistorischen Museums in der Obir Tropfsteinhöhle in Kärnten. Jederzeit könnte es in Kärnten ein stärkeres Beben geben.

