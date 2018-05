Armenien: System of a Down und die Macht des Metals

Die „samtene Revolution“ hat in den vergangenen Wochen Armeniens Politik auf den Kopf gestellt. Eine unerwartete Rolle bei dem Machtwechsel spielte auch Metal - nämlich in Form der US-Band System of a Down. Deren armenischstämmige Mitglieder setzen sich seit Jahren mit der Lage in Armenien auseinander. Dort gelten System of a Down deswegen vielfach als Idole - und der Rockstarfaktor heizte nun tatsächlich die Revolution an.

Mehr dazu in Der Rockstar und der Oppositionsführer