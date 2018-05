Kärntner Schiffswerft in Vollbrand

In Strau bei Ferlach (Kärnten) steht die Werkshalle einer Schiffswerft in Brand. Diese dürfte Augenzeugenberichten zufolge ein Raub der Flammen werden. Die Einsatzkräfte sind am Brandort, der Verkehr wird umgeleitet.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at