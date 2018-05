Berlusconi: Italienisches Gericht hebt Ämterverbot auf

Ein italienisches Gericht in Mailand hat das Ämterverbot für den ehemaligen mehrfachen italienischen Premierminister und Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi aufgehoben, wie der „Corriere della Sera“ heute berichtete. Damit darf der 81-Jährige nach sechs Jahren wieder für politische Ämter kandidieren. Die Nachricht platzt mitten in die schwierigen Gespräche zu einer Regierungsbildung in Italien. Scheitern die laufenden Gespräche zwischen Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung und es gibt Neuwahlen, dann könnte Berlusconi wieder Spitzenkandidat der Forza werden.

