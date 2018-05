Formel 1: Hamilton steht in Barcelona auf Pole

Lewis Hamilton hat sich heute die Poleposition für den Grand Prix von Spanien geholt. Der Mercedes-Pilot verwies im Qualifying seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas hauchdünn auf Rang zwei und nimmt das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Sonntag (15.10 Uhr, live in ORF eins) zum 74. Mal in seiner Karriere vom besten Startplatz aus in Angriff. Auf Platz drei kam Sebastian Vettel, der mit seinem Ferrari ebenfalls nicht viel Rückstand hatte.

