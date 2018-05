Landwirtschaftskammer bekommt neuen Präsidenten

Die Landwirtschaftskammer Österreich bekommt erstmals einen Präsidenten aus Vorarlberg: Josef Moosbrugger wird am Dienstag in Wien offiziell ins Amt gewählt. Er will sich unter anderem für weniger Verwaltungsaufwand für Bauern und Bäuerinnen sowie eine Kennzeichnungspflicht für Produkte einsetzen.

