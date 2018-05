Italien: Lega und Fünf-Sterne legen Programmentwurf vor

In den Regierungsverhandlungen in Italien zwischen der rechtspopulistischen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung gibt es heute ein erstes greifbares Ergebnis. Vertreter beider Parteien hätten sich in Mailand auf den Entwurf eines gemeinsamen Regierungsprogramms geeinigt, verlautete von beiden Parteien. Das Programm bestehe aus 19 Punkten, die Personalia seien noch ausgeklammert worden.

„Wir setzen die Verhandlungen über den Regierungsvertrag fort. Unser Ziel ist, das beste Resultat für die Italiener zu erreichen“, so Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio. Er beansprucht genauso wie Lega-Chef Matteo Salvini den Posten des Regierungschefs. Inhaltlich herrscht große Übereinstimmung, etwa im Kampf gegen Korruption, bei der Senkung der Steuerlast und der Rücknahme der Pensionsreform.

Die Fünf-Sterne-Bewegung drängt auf ein Gesetz zur Bekämpfung von Interessenkonflikten in der Politik und Korruption. Beide Gruppierungen wollen sich für eine Reduzierung des Steuerdrucks einsetzen, verlautete es aus den Delegationen. Beide Parteien drängen auch auf bürokratische Vereinfachung, auf einen bürgerfreundlichen Fiskus und auf eine stärkere Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.

Pensionsantrittsalter soll herabgesetzt werden

Dieselbe Sprache sprechen Salvini und Di Maio, wenn es darum geht, die unbeliebte Pensionsreform abzuschaffen. Beide Politiker sind der Ansicht, dass die von der Regierung um Premier Mario Monti 2012 eingeführte Pensionsreform für die italienischen Arbeitnehmer zu hart ist.

Die Abschaffung der „Fornero-Reform“ und die Reduzierung des Pensionsantrittsalters von 67 auf 65 Jahre, wie es die Lega fordert, würden Italiens Staatskassen rund 20 Milliarden Euro kosten. Wie das konkret finanzierbar ist, bleibt ein Rätsel.

Eine Gruppe linksradikaler Aktivisten protestierte vor dem Sitz des Mailänder Regionalparlaments, in dem Di Maio und Salvini ihre Gespräche führten. Sie skandierten Slogans gegen die beiden Parteien.

Gericht hebt Ämterverbot auf

Unterdessen hob ein italienisches Gericht in Mailand das Ämterverbot für den ehemaligen mehrfachen italienischen Premierminister und Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi auf, wie der „Corriere della Sera“ berichtete. Damit darf der 81-Jährige nach sechs Jahren wieder für politische Ämter kandidieren. Die Nachricht platzte mitten in die schwierigen Gespräche zur Regierungsbildung.

Mehr dazu in Antritt bei Neuwahlen nun möglich