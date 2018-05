Fußball: Stöger nicht mehr Dortmund-Trainer

Borussia Dortmund und Peter Stöger gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilte der Wiener, der einen bis Saisonende befristeten Vertrag hatte, heute unmittelbar nach der 1:3-Niederlage in Hoffenheim am letzten Spieltag der deutschen Bundesliga mit. Der 52-Jährige hatte die Dortmunder im Dezember als Tabellenachter übernommen und sie noch auf den vierten Platz und damit in die Champions League geführt. Als aussichtsreichster Nachfolgekandidat gilt Lucien Favre.

Mehr dazu in sport.ORF.at