Keine Kohle mehr: Wettkampf der Erdgasgiganten

Da sich immer mehr Länder - allen voran China - von Kohle als Brennstoff abwenden, steigt weltweit der Bedarf an anderen Energieträgern. In Browse Basin, unweit der Westküste Australiens, kündigt sich deshalb ein Wettkampf zwischen zwei der größten Erdgasriesen der Welt an: Shell und INPEX. Ihr jeweiliges Ziel ist es, die Energielücke durch neueste Tiefbohrtechnologie möglichst rasch zu schließen. Den Klimawandel dürfte das freilich nicht aufhalten.

