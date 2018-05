Israelische Armee zerstörte Hamas-Tunnel im Gazastreifen

Israel Armee hat gestern einen weiteren Angriffstunnel der im Gazastreifen herrschenden Hamas zerstört. Der unterirdische Gang sei in der Nähe des Erez-Grenzübergangs verlaufen, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus. Er sei wenige Meter von israelischem Gebiet entfernt gewesen und der neunte Tunnel, der seit Oktober vergangenen Jahres zerstört worden sei.

Conricus warf der Hamas vor, sie wolle das Grenzgebiet in eine „Kampfzone“ verwandeln. Die radikalislamische Organisation wolle Proteste in der kommenden Woche zu Anschlägen missbrauchen. Palästinenser hatten am Freitag bei Ausschreitungen zum zweiten Mal in diesem Monat den Warenübergang Kerem Shalom in Brand gesetzt. Es sei schwerer Schaden entstanden, sagte der Armeesprecher.

Der einzige Übergang, über den der Gazastreifen mit humanitären Hilfsgütern und Warenlieferungen versorgt wird, sei gegenwärtig nicht benutzbar. „Es wird Zeit dauern, ihn wieder instand zu setzen“, sagte Conricus. Heute sollten lediglich sechs Lastwagen mit medizinischer Ausrüstung passieren.

Weiterer Palästinenser getötet

Am Freitag waren bei neuen Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze ein Palästinenser getötet und ein weiterer verletzt worden. Außerdem erlag ein 15-Jähriger seinen Verletzungen, die er am Vortag erlitten hatte, wie das örtliche Gesundheitsministerium mitteilte.

Damit sind seit Ende März bei Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze 55 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Auslöser der Proteste sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels, die die Palästinenser als Katastrophe ansehen.