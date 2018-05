Macron nennt Angreifer „Terroristen“

In Paris ist es am späten Samstagabend zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Ein Mann stach auf mehrere Menschen ein, eine Person kam dabei ums Leben. Etliche Menschen wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Attentäter. Indes leitete die Pariser Justiz Anti-Terror-Ermittlungen ein, Staatspräsident Emmanuel Macron spricht von einem Terroristen, der „ausgeschaltet“ wurde. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

