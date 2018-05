Palästinenserbotschafter kritisiert Nahostpolitik

Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, hat gestern Abend die österreichische Nahostpolitik als „nicht ausgeglichen“ bezeichnet. Bei der Veranstaltung „Al Nakba (Katastrophe, Anm.) - 70 Jahre Vertreibung“ im Wiener Theater LaWie anlässlich des 70. Gründungstags Israels hat Shafi an die Wichtigkeit der Einheit aller Palästinenser erinnert und an die Solidarität Österreichs appelliert.

„In den letzten Jahren wurde Israel nicht mehr politisch kritisiert. Das ist für die österreichische Politik etwas Neues“, sagte Shafi, der seit viereinhalb Jahren als Botschafter in Wien amtiert. „Ich sehe eine Abkehr von einer ausgeglichenen Nahostpolitik.“

Angst um „palästinensische Identität“

Man habe es derzeit mit einer rechtskonservativen Regierung zu tun, die „alles unternimmt, um ihre Freundschaft zu Israel zu zeigen. Wenn ich mir die Reaktion von (FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Anm.) Strache auf den Beschluss von US-Präsident Donald Trump (für die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem) anschaue, da wird einem mulmig.“

Den Beschluss von Trump zur Botschaftsverlegung bezeichnete der Diplomat als "womöglich einen weiteren Schritt im Prozess, der darauf abzielt, die palästinensische Identität auszulöschen. „Man will alles, was mit Palästina und seiner Identität zu tu hat, auslöschen, sowohl physisch als auch aus unseren Köpfen“, so Shafi. „Sie haben sogar unser Essen gestohlen - Falafel und Humus sind auf einmal israelische Gerichte geworden.“