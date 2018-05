Raubüberfall auf 80-Jährige in ihrem Haus

Eine 80-Jährige ist gestern in ihrem Wohnhaus in Preding in der Steiermark überfallen und beraubt worden. Die Frau wurde offenbar von den unbekannten Tätern geschlagen und verlor dann die Besinnung.

