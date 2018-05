Stmk.: Unwetter mit Bränden und Überschwemmungen

Infolge von Blitzschlägen sind in der Oststeiermark gestern Abend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. Verletzt wurde dabei aber niemand. Auch Starkregen sorgte in der Nacht auf Sonntag für viele Feuerwehreinsätze.

Mehrere Überflutungen in Kärnten

In Teilen Kärntens sind gestern Abend schwere Unwetter niedergegangen. Im Lavanttal kam es zu Hangrutschungen, und die Keller von zwei Wohnhäusern wurden überflutet. Personen wurden ersten Informationen nach nicht verletzt.

Sintflutartiger Regen in Dorf in Niederösterreich

Zu einem besonderen Wetterphänomen kam es auch in Willendorf (Niederösterreich). Extreme Regenfälle überfluteten den Ort, während es im übrigen Bundesland keine vergleichbaren Unwetter gab.

