Bundesliga: Rapid will Wende gegen Salzburg

Den letzten Sieg gegen Salzburg hat Rapid am 1. August 2015 geholt. Seit damals setzte es für die Hütteldorfer in elf Pflichtspielen bei drei Remis gleich acht Niederlagen. Zum Abschluss der 34. Bundesliga-Runde will Rapid heute die Wende gegen die „Bullen“ schaffen. Dass der Meister nach dem verlorenen Cupfinale müde und angeschlagen in das Allianz Stadion kommt, glaubt Goran Djuricin nicht - im Gegenteil. „Ich erwarte die Salzburger hochaggressiv und motiviert“, sagte der Rapid-Coach.

