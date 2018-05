Imst: Jugendlicher mit Messer getötet

Heute Früh ist es in Imst in Tirol zu einer Auseinandersetzung zwischen sieben Jugendlichen gekommen. Einer der Beteiligten zog schließlich ein Messer und stach auf einen 17-Jährigen ein. Der Vorarlberger starb an den Stichverletzungen.

