Eishockey-WM: Wie das Märchen Realität wurde

Österreichs Eishockeyteam hat bei der Weltmeisterschaft in Dänemark mit dem Klassenerhalt sein eigenes Märchen geschrieben. „Wir haben uns das so erträumt“, sagte Stürmer Dominic Zwerger. Im entscheidenden Spiel gegen Weißrussland setzte die Mannschaft den Plan von Teamchef Roger Bader um und belohnte sich für ihre beste Leistung im Turnier mit dem Ticket für die A-WM 2019 in der Slowakei. Zur richtigen Zeit liefen gegen Weißrussland die richtigen Fäden zusammen.

