Cesar Sampson gewinnt Jurywertung

Gut eine halbe Stunde lang hat es in der Nacht auf Sonntag so ausgesehen, als könnte Österreich die Song-Contest-Sensation gelingen: Nach der Verkündigung aller Jury-Wertungen lag der heimische Kandidat Cesar Sampson deutlich auf Platz eins. Und das, obwohl er zuletzt bei den Buchmachern eher im hinteren Mittelfeld gereiht war. Der Gänsehautmoment hielt bis kurz vor Ende der Bekanntgabe der Publikumsstimmen an, als Zypern und Siegerland Israel doch noch vorbeizogen. Sampson zeigte sich vom Ergebnis „überwältigt“.

Lesen Sie mehr …