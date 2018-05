Bundesliga: Junuzovic verstärkt Meister Salzburg

Der neue Vertrag ist unter Dach und Fach - Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic wechselt von Werder Bremen zu Meister Red Bull Salzburg in die heimische Bundesliga. Das gaben die Salzburger heute bekannt. Der 30-Jährige unterschrieb nach sechseinhalb Jahren in Bremen bei den „Bullen“ einen Vertrag bis Juni 2021. Für die Bremer hatte Junuzovic in insgesamt 198 Pflichtspielen 22 Tore erzielt, hinzu kamen 54 Assists. Eine Vertragsverlängerung lehnte er allerdings ab.

Mehr dazu in sport.ORF.at