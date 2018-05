Bundesliga: Spielstand Rapid - Salzburg

Den letzten Sieg gegen Salzburg hat Rapid am 1. August 2015 geholt. Seit damals setzte es für die Hütteldorfer in elf Pflichtspielen bei drei Remis gleich acht Niederlagen. Zum Abschluss der 34. Bundesliga-Runde will Rapid nun derzeit (live in ORF2) die Wende gegen die „Bullen“ schaffen.

Zwischenstand in sport.ORF.at