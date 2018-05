Netanjahu ruft Staaten zu Botschaftsverlegung auf

Vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu alle Länder dazu aufgerufen, ihre Vertretungen ebenfalls zu verlegen. Das sei der richtige Schritt und diene dem Frieden, sagte Netanjahu heute bei einer Feier mit US-Repräsentanten im israelischen Außenministerium in Jerusalem.

„Man kann die Basis für Frieden nicht auf einer Lüge aufbauen“, sagte der Regierungschef nach Angaben des Außenministeriums. US-Finanzminister Steven Mnuchin war am selben Tag an der Spitze einer großen Delegation in Israel angekommen. Auch die Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner werden bei der Eröffnung der US-Botschaft dabei sein.

Angst vor gewaltsamen Protesten

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Der Schritt stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, die Ostjerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinas sehen. Bei palästinensischen Protesten werden morgen gewaltsame Konfrontationen mit israelischen Soldaten befürchtet.

Mnuchin sagte bei der Veranstaltung in Jerusalem: „Man darf es dem Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu erlangen. Nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, niemals.“ Das „destabilisierende Verhalten“ Teherans könne nicht weitergehen. „Wir werden weiter eng mit Israel und all unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um eine Lösung zu gewährleisten.“

US-Außenminister Mike Pompeo und der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, John Bolton, halten eine Friedensvereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern indes auch nach dem Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem für möglich. „Der Friedensprozess ist sicherlich nicht tot“, sagte Chefdiplomat Pompeo im US-Sender Fox News. Bolton sagte dem Sender ABC, der Umzug mache den Friedensprozess „leichter“.

Netanjahu bekräftigt Anspruch auf Jerusalem

Zuvor hatte Netanjahu den Anspruch Israels auf die ganze Stadt bekräftigt. Der Ministerpräsident sagte während der wöchentlichen Kabinettssitzung, Jerusalem sei „seit mehr als 3.000 Jahren die Hauptstadt unseres Volkes“ gewesen.

„Wir haben davon geträumt, es wiederaufzubauen, die vereinte Stadt - und das ist genau, was wir jetzt tun“, so Netanjahu. Tausende Menschen versammelten sich später zu einem Marsch mit israelischen Flaggen durch die Altstadt. Unter strengem Polizeischutz feierten sie die „Wiedervereinigung“ der Stadt, also die Eroberung des arabisch geprägten Ostteils im Sechstagekrieg 1967.

Fußballclub will Trump im Namen

Als Dank für die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch Trump kündigte der Erstligist Beitar Jerusalem indes an, sich in „Beitar Trump Jerusalem“ umzubenennen. Das teilte der Club auf seiner Facebook-Seite mit. „70 Jahre hat Jerusalem auf internationale Anerkennung gewartet“, hieß es in der Stellungnahme.

Trump habe einen mutigen Schritt unternommen und Jerusalem als „ewige Hauptstadt des Volkes Israel anerkannt“. Der US-Präsident habe „echte Liebe für das israelische Volk und seine Hauptstadt“ bewiesen. Daher freue sich der Fußballclub, „eines der prominentesten Symbole der Stadt, den Präsidenten für seine Liebe und Unterstützung mit einer eigenen Geste zu ehren“, hieß es.