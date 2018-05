Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu alle Länder dazu aufgerufen, ihre Vertretungen ebenfalls zu verlegen. Dies sei der richtige Schritt und diene dem Frieden, sagte Netanjahu am Sonntag bei einer Feier mit US-Repräsentanten im israelischen Außenministerium. Die Botschaft wird am Montag, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, eingeweiht. Sicherheitsvorkehrungen sind hoch - erwartet werden gewaltsame Proteste von Palästinensern.

Lesen Sie mehr …