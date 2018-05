Tennis: Thiem gegen Zverev chancenlos

Dominic Thiem ist im Finale des ATP-1000-Turniers in Madrid gegen den Deutschen Alexander Zverev chancenlos gewesen. Der Niederösterreicher konnte bei der glatten Zweisatzniederlage nie seine zuletzt gegen Rafael Nadal und Kevin Anderson gezeigten Leistungen abrufen und blieb in der gesamten Partie ohne Breakchance. Thiem verteidigte mit dem Einzug ins Endspiel zumindest seine 600 Punkte für das Finale aus dem Vorjahr, rutscht in der Weltrangliste aber dennoch zurück.

Mehr dazu in sport.ORF.at