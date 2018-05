Fußball: Juve zum siebenten Mal in Folge Meister

Mit einer wenig glanzvollen Nullnummer hat sich Juventus Turin gestern zum siebenten Mal in Folge den italienischen Meistertitel gesichert. Das 0:0 auswärts gegen AS Roma genügte um zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr eingeholt werden zu können. AS Roma versuchte noch in der ersten Hälfte Juventus auszukontern, doch nach einem Platzverweis für die Römer war die Partie entschieden. Da nützte Verfolger Napoli auch ein Sieg nichts mehr.

