Prozess um Entführung und Vergewaltigung in NÖ

Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer 25-Jährigen steht heute und am Mittwoch ein 46-Jähriger in Krems (Niederösterreich) vor Gericht. Er soll die Frau gekidnappt, in einer Holzkiste in sein Haus gebracht und sie vergewaltigt haben.

