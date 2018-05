Bergwanderer in OÖ von Blitz getroffen

Ein 27-jähriger Wanderer ist gestern Nachmittag auf dem Sonnstein bei Ebensee (Oberösterreich) bei einem Blitzschlag verletzt worden. Der Gmundner war im Klettersteig an einem Stahlseil, als direkt daneben der Blitz in einen Baum einschlug.

Mehr dazu in ooe.ORF.at

Blitz löste Waldbrand aus

In Salzburg löste unterdessen am Wochenende ein Blitz einen Waldbrand in unwegsamem Gelände in Unken im Pinzgau aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis gestern Abend an.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Starke Unwetter auch in der Steiermark

Starke Regenfälle und Gewitter sorgten gestern auch in einigen Teilen der Steiermark für einen einsatzreichen Abend der Feuerwehren. Betroffen waren erneut vor allem die Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at