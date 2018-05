„Brexit“: Paris fordert Klärung der Grenzfrage

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat die EU dazu aufgefordert, Großbritannien eine „endgültige Frist“ bis Juni zu setzen, um das Problem seiner Grenze mit Irland nach dem „Brexit“ zu lösen. Ohne eine solche Frist werde die Austrittsvereinbarung „komplizierter“, sagte Le Drian gestern vor einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Simon Coveney in Dublin.

London hat sich dazu bereiterklärt, eine „harte Grenze“ mit Kontrollpunkten zwischen Nordirland und Irland zu vermeiden, was als wichtige Voraussetzung dafür gilt, das Karfreitag-Friedensabkommen von 1998 aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig will London jedoch nach dem „Brexit“ nicht in eine Zollunion mit der EU. Beide Positionen zusammenzubringen hat sich zu einem der Hauptprobleme der „Brexit“-Verhandlungen entwickelt.

Brüssel hatte als Kompromiss vorgeschlagen, lediglich Nordirland in einer Zollunion zu belassen. Die konservative Regierungspartei der britischen Premierministerin Theresa May ist bei dem Thema gespalten. Großbritannien will im März 2019 aus der EU austreten. Brüssel hätte die Verhandlungen über den Austritt gerne bis Oktober abgeschlossen.