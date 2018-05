Kaup-Hasler wird Kulturstadträtin

Der designierte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Montag sein Regierungsteam vorgestellt. Eher überraschend ist die Ernennung von Veronica Kaup-Hasler als Kulturstadträtin, die Andreas Mailath-Pokorny beerbt. Peter Hacker folgt Sandra Frauenberger als Gesundheits- und Sozialstadtrat, Peter Hanke wird statt Renate Brauner Finanzstadtrat, Kathrin Gaal folgt Ludwig als Wohnbaustadträtin. Auch einige Bereiche in den einzelnen Ressorts wurden umgeschichtet. Ulli Sima und Jürgen Czernohorszky bleiben in der Wiener Stadtregierung. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der „Wiener Melange“, so Ludwig bei der Vorstellung.

