Nach der Show wird neu gemischt

Nach seinem großartigen dritten Platz beim Song Contest in Lissabon kann sich der österreichische Kandidat Cesar Sampson jetzt nicht nur über eine sprunghaft angestiegene internationale Prominenz freuen. Der Nummer eins in der Jurywertung wird mit seinem Song „Nobody but You“ auch einhellig die Chance auf einen europaweiten Radiohit prognostiziert. Damit setzt sich ein deutliches Song-Contest-Muster der letzten Jahre fort - so mancher Siegersong hat ein kurzes Leben, und erst nach der Show zeigt sich, wer wirklich überzeugen kann.

Lesen Sie mehr …