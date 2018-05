Fußball: Nach Schock definiert HSV seine Zukunft

Die erste Schock in den Reihen des HSV ist verdaut. Nach 55 Jahren in der Bundesliga müssen die Hamburger den schweren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das Ziel für die kommende Saison ist laut Vorstand Frank Wettstein klar: der sofortige Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse.

Zentrale Figur beim Neuaufbau ist Trainer Christian Titz, der trotz Abstiegs bleibt und in erster Linie auf junge Spieler setzen wird. In den Griff bekommen muss der HSV jedenfalls den gewaltbereiten Teil seiner Fans, die am Samstag ausrasteten.

