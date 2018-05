Neunjähriger von vier Hunden gebissen

Ein neunjähriger Bub ist in Knillhof in Haag (Niederösterreich) von vier Hunden gebissen und schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde das Kind in einer privaten Kindereinrichtung angegriffen. Die Betreuerin wurde angezeigt.

