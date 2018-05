Hohe Kosten durch chronische Atemwegserkrankungen

Chronische Atemwegserkrankungen gehören zu den weltweit häufigsten chronischen Erkrankungen. Asthma und COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Anm.) dürften laut dem Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien jährlich etwa 510 Millionen Euro an direkten und indirekten Kosten verursachen, hieß es heute in einer Aussendung des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline GSK.

Drei Kostenkategorien

Das IHS habe im Auftrag von GSK eine Abschätzung der ökonomischen Kosten von chronischen Atemwegserkrankungen in Österreich durchgeführt, hieß es in einer Aussendung. Dabei wurden die Daten des Basisjahres 2014 analysiert.

Die Betrachtung der Kosten erfolgte anhand von drei Kostenkategorien: direkte medizinische Kosten (Versorgung in Spitälern oder Arztpraxen, stationäre Rehabilitation, verschreibungspflichtige Arzneimittel, Patiententransporte und therapeutische Hilfsmittel), direkte nicht medizinische Kosten (z. B. Kranken- und Pflegegeld, Invaliditätspensionen, Pensionen für Hinterbliebene) sowie indirekte Kosten (Produktivitätsverluste).

„Über alle Kostenkategorien hinweg betragen die Kosten der chronischen Atemwegserkrankungen in Österreich laut Berechnungen des IHS somit 508 Millionen Euro - dies entspricht 0,15 Prozent des BIP im Jahr 2014“, lautet gemäß GSK die Hauptaussage.