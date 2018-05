Sozialversicherung: Verhandlungen gehen weiter

Über die von der Regierung angestrebte Reform der Sozialversicherungen und die Zusammenlegung von Trägern wird weiter verhandelt. Auch heute stand eine Runde auf der Tagesordnung.

Die Gespräche laufen zwischen den Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ und mit den Ländern. Die Sozialversicherungen sitzen zwar nicht direkt am Verhandlungstisch, sind aber in die Gespräche eingebunden. Inhaltlich bewahrten die Verhandler Stillschweigen. Ob eine Einigung noch diese Woche möglich ist, war vorerst offen.

Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Christoph Badelt, plädiert in diesem Zusammenhang zuerst für die Lösung von Effizienzproblemen. „Überlegungen zur Trägerstruktur sollten erst am Ende einer Reform des Systems stehen“, so Badelt im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Dass es sinnvoll wäre, die Zahl der Träger zu reduzieren, sei „weitgehend unbestritten“.

Prioritäten bei Vernetzung und Kompetenzen

Mit einer Reduktion der SV-Träger könne man Einsparungen - etwa bei der Zahl der Funktionäre - erzielen, die „wirklichen Effizienzprobleme“ seien aber nicht beseitigt. Für Badelt sollte die Regierung folgende Themen zuerst angehen: Die Leistungen verschiedener Krankenversicherungsträger sollten vereinheitlicht und das Investitionsverhalten verschiedener Träger abgestimmt werden.

Außerdem müsse der ambulante und stationäre Bereich der Gesundheitsversorgung besser miteinander vernetzt werden. Österreich habe pro 1.000 Einwohner um 60 Prozent mehr Spitalsbetten als der Durchschnitt der OECD-Länder.

Badelt empfiehlt der ÖVP-FPÖ-Regierung auch, die unklare Kompetenzlage zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung im Gesundheitsweisen zu bereinigen.