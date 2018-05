NEOS startet EU-Bürgerumfrage

NEOS startet vor Beginn des österreichischen Ratsvorsitzes eine Bürgerumfrage. Die Bundesregierung zeige nur Entschlossenheit „im Bereich antieuropäischer, populistischer Maßnahmen“, sagte NEOS-Chef Matthias Strolz heute vor Journalisten in Wien.

Mit der Aktion „Europa, red ma drüber“ will der NEOS-Parlamentsklub ergründen, wie Österreich in europäischen Fragen tickt. In der Umfrage will NEOS unter anderem wissen, ob es die Österreicher „in Ordnung“ fänden, wenn die Mitgliedsstaaten mehr ins EU-Budget einzahlen, damit die Union ihre zentralen Aufgaben besser erfüllen könne.

Die Ergebnisse sollen Anfang Juli präsentiert werden. Die sechsmonatige Präsidentschaft sei ein „großartiges Fenster“, das Österreich dazu nützen könne, „Impulse“ für eine „Vorwärtsbewegung“ in Europa zu geben.

Beschwerde wegen Familienbeihilfe

Die Oppositionspartei reicht zudem eine Beschwerde

gegen die Indexierung der Familienbeihilfe bei der EU-Kommission ein. „Österreich verprellt alle proeuropäischen Kräfte und riskiert bewusst Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU: Das ist unverantwortlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Wir wollen die Angelegenheit deshalb lieber früher als später klären und tragen die Indexierung der Familienbeihilfe direkte zur EU-Kommission“, so NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard.