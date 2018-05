Vertretung nun in Jerusalem

Die Konfrontationen im Gazastreifen sind am Montag in schwere Gewaltausbrüche umgeschlagen. Es gab zahlreiche Todesopfer und Hunderte Verletzte. Auslöser der Proteste war am Montag die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem - ein Alleingang der USA, der viel internationale Kritik hervorrief. Zudem feiert Israel den 70. Jahrestag der Staatsgründung, die die Palästinenser seit jeher als Katastrophe bezeichnen. Seit Wochen demonstrieren Palästinenser mit einem „Marsch der Rückkehr“ für ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet.

