Selmayr-Beförderung: EU-Bürgerbeauftragte ermittelt

Wegen der umstrittenen Beförderung des Deutschen Martin Selmayr zum höchsten Beamten der EU-Kommission ermittelt nun auch die europäische Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly.

Sie reagiere mit dem Verfahren auf zwei Beschwerden, wonach bei Selmayrs Berufung EU-Regeln gebrochen worden sein könnten, so O’Reilly in einem heute veröffentlichten Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Selmayr war lange Junckers Stabschef und wurde Ende Februar zunächst zum stellvertretenden Generalsekretär der EU-Kommission und wenige Minuten später zum Generalsekretär befördert. Das EU-Parlament hatte heftige Kritik an dem nicht öffentlichen Schnellverfahren ohne Ausschreibung geäußert und erklärt, das „könnte als putschartige Aktion gesehen werden, die die Grenzen des Rechts dehnt oder sogar überdehnt“.

Junckers Reaktion gefragt

Die Bürgerbeauftragte fordert von Juncker eine Stellungnahme zu dieser Bewertung, zu den daraus gezogenen Lehren sowie eine Einschätzung, ob die Kommission die weitverbreitete Kritik an der Personalie im Nachhinein annehme.

Zudem fragt O’Reilly, wie die Kommission ihre Kommunikation verbessern und künftig „valide und legitime Fragen der Medien“ besser beantworten wolle. Darüber hinaus verlangt sie Akteneinsicht. Die EU-Kommission bestätigte den Eingang des Schreibens und kündigte eine Antwort innerhalb der von O’Reilly gesetzten Frist bis zum 15. Juni an.