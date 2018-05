Mann soll für IS rekrutiert haben: Prozess

In Salzburg steht heute ein Mann vor Gericht, weil er Terroristen für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeworben haben soll. Der aus Marokko stammende Asylwerber soll unter anderem in einem Salzburger Flüchtlingsquartier versucht haben, Kämpfer zu rekrutieren.

