New Order und die Heinzel(wo)männchen in Wien

Wenn es Meister in Packaging-Design gibt, dann sind New Order in dieser Liga ganz vorne dabei. Bei den Festwochen hätte man sich bei der Verpackung unter dem Motto „∑(No,12k,Lg,18Wfw)“ beim kunstvollen Verschlüsseln fast selber überdribbelt. Dabei kam vieles banaler. Fans bekamen am Wochenende in zwei Konzerten Joy-Division-Material durchaus konventionell-solide serviert.

Wer sich immer schon gefragt hat, wer eigentlich in einem Keyboard die Musik macht, konnte sich freilich mit diesen zwei Wiener Abenden auch die Antwort geben: Es müssen wohl die Heinzel(wo)männchen sein, die im inneren der Kiste die Klänge zaubern. In Wien standen sie sichtbar in einem zweitstöckigen Container hinter auf- und zugehenden Lamellen.

Mehr dazu in news.ORF.at/festwochen18