Datenschutz-Anpassung nach Aufruhr wohl vor Beschluss

Das Datenschutz-Anpassungsgesetz dürfte am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden. Das Gesetzesvorhaben hatte zuletzt für Aufregung gesorgt: Im Verfassungsausschuss am Mittwoch waren nicht nur die Opposition, sondern auch Koalitionsvertreter irritiert, dass sich im Anpassungsgesetz einige Punkte fanden, die mit dem Thema Datenschutz nichts zu tun haben.

Ministerien meldeten „angehängte“ Novellen

Nun meldeten die Ministerien wie im Ausschuss versprochen den Abgeordneten „angehängte“ Novellen, die nichts mit Datenschutz zu tun haben. SPÖ und NEOS waren damit auf den ersten Blick zufrieden, werden aber - wie die Liste Pilz (LP) - die Listen noch genau prüfen.

Vom SPÖ-Klub wurde begrüßt, dass das Finanzministerium drei umstrittene Punkte zurückziehen wolle. Das sei immerhin ein Signal der Regierung, dass sie die Einwände aus dem Parlament ernst nimmt.

NEOS-Verfassungssprecher Nikolaus Scherak fand es auch heute angesichts der vorgelegten Listen noch „befremdend, wie viele unterschiedliche Bestimmungen das Finanzministerium mitnovellieren wollte“. Einige davon sind aus seiner Sicht überhaupt nicht notwendig, andere passen nicht in das Gesetz.

Liste Pilz will prüfen

LP-Verfassungssprecher Alfred Noll geht es in der ganzen Causa um die „prinzipielle Frage, dass die Regierung nicht materienspezifische Regelungen in die Datenschutznovelle und damit in den Verfassungsausschuss schmuggeln kann“.

Sie müssten deshalb zurückgezogen, als eigene Anträge eingebracht und im fachlich zuständigen Ausschuss (etwa Finanzausschuss) von den fachlich zuständigen Abgeordneten beraten werden. Wie viele Punkte dafür zurückgezogen werden müssten, will Noll nun anhand der Liste genau überprüfen.