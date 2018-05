Mann soll für IS rekrutiert haben: Freispruch

Wegen mangelnder Beweise ist heute ein Mann am Landesgericht Salzburg freigesprochen worden. Der Vorwurf lautete auf Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und einer anderen kriminellen Organisation. Er wurde wegen eines anderen Delikts zu neun Monaten Haft verurteilt.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at