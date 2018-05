Netanjahu: „Historischer Moment“

Schwere Ausschreitungen an der Grenze zum Gazastreifen haben am Montag zu Dutzenden Todesopfern geführt. Tausende Palästinenser protestierten gegen die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem sowie gegen die Feiern zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Premier Benjamin Netanjahu sprach bei der feierlichen Botschaftseröffnung von „einem historischen Moment“, US-Präsident Donald Trump gratulierte von Washington aus. International aber häuft sich die Kritik an der Gewalt in Gaza, die erneut die Spannungen in der Region anheizt.

