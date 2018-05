Serbien: Richter warnen vor Verfassungsreform

Serbiens Regierung will nach Überzeugung einer führenden Richterin des Landes per Verfassungsänderung die Justiz überwachen. „Das Justizministerium meint, die Regierung sollte die Justiz kontrollieren“, sagte Dragana Boljevic, Präsidentin der Richtervereinigung, am Montag in Belgrad. Das Ministerium handle „nach dem Prinzip, wir haben die Wahlen gewonnen, also können wir machen, was wir wollen“.

Die Regierung hatte Verfassungsänderungen vorgeschlagen, die nach Meinung kritischer Juristen den bereits bestehenden Zugriff der Politik auf Staatsanwälte und Richter noch verstärkt. Die Verfassungsänderung soll Teil einer Reform sein, mit welcher der EU-Beitrittskandidat Serbien näher an Brüssel rücken will.