Fußball: ÖFB-Länderspielpremiere für Austria-Stadion

Erstmals in der österreichischen Fußballgeschichte wird ein Spiel des A-Nationalteams im Stadion des Wiener Traditionsclubs FK Austria stattfinden. Der Test gegen Schweden am 6. September steigt in der neuen Generali Arena, die seit Juni 2016 umgebaut und am 13. Juli gegen Borussia Dortmund eröffnet wird.

