„Nicht akzeptabel“

Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Christoph Badelt, hat die derzeitige Arbeitslosenrate von für dieses Jahr geschätzten 7,7 Prozent am Montag als zu hoch kritisiert. Weder wirtschaftlich noch sozial sei eine derart hohe Arbeitslosigkeit akzeptabel, so Badelt. Man müsse sich mehr um die Problemgruppen und die Qualifikation kümmern, fordert der Wirtschaftsforscher. So hätte er etwa die Aktion 20.000 für über 50-jährige Arbeitssuchende weitergeführt. Er sprach sich auch für Integration aus. Diese sei „ökonomisch wahnsinnig wichtig“.

Lesen Sie mehr …