Mordfall: Bruder meldete Siebenjährige als vermisst

Die Ermittlungen nach dem Tod eines Mädchens in Döbling laufen weiter auf Hochtouren. Die Siebenjährige ist am Samstag tot in einem Mistkübel gefunden worden. Wie jetzt bekanntwurde, gab der Bruder die Vermisstenanzeige auf.

