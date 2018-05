Fußball: Tuchel neuer Trainer von Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain hat einen neuen Trainer - und die Franzosen setzen dabei auf deutsches Know-how: Thomas Tuchel unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim frischgebackenen Meister. Der 44-Jährige hatte in der vorigen Saison Borussia Dortmund zum DFB-Pokal-Sieg geführt, ehe sich die Wege trennten. In Paris tritt Tuchel nun in die Fußstapfen von Unai Emery, der seinen Posten am Saisonende trotz dreier Titel räumen muss.

Mehr dazu in sport.ORF.at