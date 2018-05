Foto mit Erdogan: Kritik an deutschen Nationalspielern

Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben mit einem Auftritt gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in London scharfe Kritik ausgelöst. Özil und Gündogan hatten sich gestern in London gemeinsam mit Erdogan ablichten lassen und überreichten ihm Trikots ihrer Clubs FC Arsenal und Manchester City. Auf dem Trikot, das Gündogan Erdogan überreichte, stand handschriftlich über der Signatur auf Türkisch: „Für meinen verehrten Präsidenten - hochachtungsvoll“.

Die Fotos wurden von Erdogans Partei auf Twitter veröffentlicht. Erdogan will sich am 24. Juni erneut zum Präsidenten wählen lassen. Um Wahlkampf zu machen, hielt er sich in London auf.

Kritik von NGO, Politik und DFB

Die Organisation Reporter ohne Grenzen reagierte ablehnend: „Wer kurz vor der Wahl in der Türkei so prominent mit Präsident Erdogan posiert, muss wissen, dass er einen der weltweit schlimmsten Feinde der Pressefreiheit unterstützt“, sagte der deutsche NGO-Geschäftsführer Christian Mihr. Profisportler sollten ihre Bekanntheit lieber dazu nutzen, um sich für die inhaftierten Journalisten in der Türkei einzusetzen.

Auch der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir kritisierte den Auftritt und forderte die Fußballer auf, sich von den Bildern zu distanzieren. „Das, was die zwei da vorgelegt haben, spottet jeder Beschreibung, das geht gar nicht“, sagte Özdemir in Berlin. Nationalspieler seien Vorbilder und sollten sich auch so verhalten. „Ich erwarte von den beiden, dass sie sich jetzt klar äußern, sich distanzieren.“ Sie hätten sich „hergegeben für eine billige Propagandashow für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher“.

Auch DFB-Chef Reinhard Grindel reagierte mit harscher Kritik, der deutsche Teammanager Oliver Bierhoff äußerte Unverständnis und kündigte eine Aussprache mit den beiden Spielern an.

„Sollten wir uns unhöflich verhalten?“

Gündogan wies die Kritik zurück: „Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen.“ Als Nationalspieler „bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst“, erklärte Gündogan weiter.

Man habe den Präsidenten auf einer Veranstaltung einer türkischen Stiftung getroffen. „Aus Rücksicht vor den derzeit schwierigen Beziehungen unserer beiden Länder haben wir darüber nicht über unsere Sozialen Kanäle gepostet“, so Gündogan. „Aber sollten wir uns gegenüber dem Präsidenten des Heimatlandes unserer Familien unhöflich verhalten? Bei aller berechtigten Kritik haben wir uns aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten und unseren türkischen Wurzeln - auch als deutsche Staatsbürger - für die Geste der Höflichkeit entschieden.“